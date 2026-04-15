Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области ввели желтый уровень опасности по БПЛА утром 15 апреля. Об этом сообщили мониторинговые каналы примерно в 10:00.

Желтый уровень беспилотной опасности говорит о том, что рядом с границами региона замечены беспилотные летательные аппараты.

По имеющимся данным, в зоне риска может находится Каменский район.

При этом пока РСЧС беспилотную опасность не объявляла. Жителям следует сохранять спокойствие и следить за информацией от официальных источников

Ранее глава донского региона Юрий Слюсарь сообщал, что ночью 15 апреля БПЛА перехватили в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика