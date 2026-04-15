В Ростовской области ввели желтый уровень опасности по БПЛА утром 15 апреля. Об этом сообщили мониторинговые каналы примерно в 10:00.Желтый уровень беспилотной опасности говорит о том, что рядом с границами региона замечены беспилотные летательные аппараты.По имеющимся данным, в зоне риска может находится Каменский район.При этом пока РСЧС беспилотную опасность не объявляла. Жителям следует сохранять спокойствие и следить за информацией от официальных источниковРанее глава донского региона Юрий Слюсарь сообщал, что ночью 15 апреля БПЛА перехватили в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области.