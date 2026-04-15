Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

«Миротворец»* внес в базу гандболистку «Ростов-Дона» Анастасию Шавман

«Миротворец»* внес в базу гандболистку «Ростов-Дона» Анастасию Шавман

Гандболистку «Ростов-Дона» Анастасию Шавман внесли в базу «Миротворец»*. В обновленный список украинского ресурса тажке попали россиянки Екатерина Маренникова и Виктория Шамановская.

В 2019 и 2020 годах спортсменки в составе сборной России участвовали в учебно-тренировочном сборе команды в Крыму.

В «Миротворце»* занятия россиянок сочли за покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и поддержку в проведении СВО.

Добавим, что Анастасия Шавман играет за донской гандбольный клуб с 2018 года.

*признан экстремистским и запрещен в РФ
Фото: ГК «Ростов-Дон»
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика