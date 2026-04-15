«Миротворец»* внес в базу гандболистку «Ростов-Дона» Анастасию Шавман

Фото: ГК «Ростов-Дон»

Гандболистку «Ростов-Дона» Анастасию Шавман внесли в базу «Миротворец»*. В обновленный список украинского ресурса тажке попали россиянки Екатерина Маренникова и Виктория Шамановская.В 2019 и 2020 годах спортсменки в составе сборной России участвовали в учебно-тренировочном сборе команды в Крыму.В «Миротворце»* занятия россиянок сочли за покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и поддержку в проведении СВО.Добавим, что Анастасия Шавман играет за донской гандбольный клуб с 2018 года.