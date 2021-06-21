Ростов, Гуково и Шахты лидируют по числу новых зараженных в области

В Ростовской области выявили еще 177 случаев инфицирования COVID-19. По данным на 23 июня, большинство заболевших - жители Ростова (75 человек). На втором месте оказались Гуково и Шахты. Там вирус подхватили по шесть человек.В Неклиновском районе диагноз подтвердился у пяти человек. Пациентами с коронавирусом стали по четыре жителя Миллеровского, Тарасовского, Азовского, Мясниковского, Сальского, Орловского районов, а также Донецка, Батайска, Азова и Каменска-Шахтинского. В Егорлыкском, Ремонтненском, Каменском, Зимовниковском и Таганроге - по три.На территории Обливского, Цимлянского, Заветинского, Багаевского, Константиновского, Пролетарского, Семикаракорского, Красносулинского и Октябрьского районов заболели по два человека. Аналогичная ситуация - в Новошахтинске и Кашарском районе.В Кагальницком, Белокалитвинском, Чертковском, Шолоховском, Мартыновском и Советском районах опасную инфекцию подхватили по одному человеку. Столько же зараженных выявили Новочеркасске и Веселовском районе.За период пандемии в Ростовской области пациентами с коронавирусом стали 97 873 человека. Из них 4 625 скончались от тяжелых последствий. По информации правительства региона, жизни шестерых из них COVID-19 забрал за минувшие сутки.