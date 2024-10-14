Роспотребнадзор призвал ввести защитные меры по коронавирусу в Ростове

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Роспотребнадзор Ростовской области призвал ввести меры защиты от коронавируса. Соответствующее обращение было размещено на официальном сайте администрации Ростова-на-Дону.Согласно информации ведомства, начиная с конца августа, в регионе наблюдается рост числа случаев заражения COVID-19. В связи с этим медицинские работники опубликовали советы по защите от вируса. Как и ранее, при появлении первых симптомов рекомендуется изолироваться и пройти тест на коронавирус. В период болезни важно оставаться дома и не заниматься самолечением.В рекомендациях также подчеркивается необходимость регулярного проветривания помещений (в течение 30 минут), что поможет снизить риск заражения в общественных местах, таких как залы ожидания и офисы. По-прежнему настоятельно рекомендуется мыть руки с мылом и минимизировать посещения мест с большим скоплением людей, особенно для людей из группы риска. В случае необходимости рекомендуется использовать маски.Руководителям организаций стоит следить за состоянием здоровья сотрудников, не допуская к работе заболевших и обеспечивая наличие антисептиков.Ростовская область остается в числе регионов с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, но на данный момент о введении ограничений речи не идет.