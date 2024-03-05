В Ростовской области за неделю ОРВИ заразились более 18 тысяч человек

Фото: Ростов ру

В Ростовской области снова повысилась заболеваемость ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, с 26 февраля по 3 марта инфекцию подхватили около 18,3 тысячи человек, примерно половина из них (47%) - это дети до 14 лет. На прошлой неделе болезнь выявили у 15,4 тысячи человек.При появлении симптомов ОРВИ или гриппа врачи советуют не заниматься самолечением, а сразу же обращаться к терапевту. Медик поставит диагноз и пропишет курс лечения. Но лучше не доводить дело до больницы. Для того чтобы снизить риск подхватить инфекцию, необходимо соблюдать меры предосторожности. Рекомендуется надевать медицинскую маску в общественных местах. Также мыть руки с мылом или пользоваться антибактериальными средствами для предотвращения распространения инфекции.