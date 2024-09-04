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В Ростовской области от укусов клещей пострадали 5 429 человек

В Ростовской области от укусов клещей пострадали 5 429 человек
В Ростовской области от укусов клещей пострадали более пяти тысяч человек, сообщил Роспотребнадзор 3 сентября.

С начала сезона активности клещей за медицинской помощью обратились 5 429 человек, среди них — 2 156 детей до 14 лет. Хотя с наступлением осени стало холоднее, число пострадавших от укусов клещей продолжает увеличиваться. За последнюю неделю зафиксированы обращения 39 человек, которых укусили паразиты.

В регионе зарегистрированы случаи заболевания Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) и коксиеллезом (лихорадка Ку). Также были выявлены заболевания, вызванные иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ).

Кроме того, подтверждены случаи заражения острым инфекционным заболеванием — лихорадкой Западного Нила. Заболевшие были из Ростова, Таганрога, Батайска, Аксая и Миллеровского района.

Лихорадку Западного Нила можно подхватить от укуса комара-переносчика.
Фото: Роспотребнадзор
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