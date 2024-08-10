Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Родные ищут 54-летнего ростовчанина, пропавшего без вести

Родные ищут 54-летнего ростовчанина, пропавшего без вести
В Ростове ищут 54-летнего мужчину, пропавшего без вести. Андрей Жадаев выходил с родными на связь несколько дней назад.

Последний раз его видели 4 августа. В тот день горожанин ушел из дома. Он не вернулся ни к вечеру, ни на следующий день. На звонки и сообщения мужчина не отвечал, и близкие занервничали. Они пытались найти Андрея самостоятельно, но поиски не увенчались успехом.

Тогда родственники написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ. Неравнодушные люди помогли распространить ориентировку в социальных сетях.

Андрей — мужчина среднего телосложения ростом около 175 сантиметров. У него карие глаза и темно-русые, с проседью, волосы.

Если вы видели пропавшего или знаете что-то о его местонахождении, сообщите по номерам: 112, либо 8(800)700-54-52.
Фото: Лиза Алерт Юг.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.