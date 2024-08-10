Родные ищут 54-летнего ростовчанина, пропавшего без вести

Фото: Лиза Алерт Юг.

В Ростове ищут 54-летнего мужчину, пропавшего без вести. Андрей Жадаев выходил с родными на связь несколько дней назад.Последний раз его видели 4 августа. В тот день горожанин ушел из дома. Он не вернулся ни к вечеру, ни на следующий день. На звонки и сообщения мужчина не отвечал, и близкие занервничали. Они пытались найти Андрея самостоятельно, но поиски не увенчались успехом.Тогда родственники написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ. Неравнодушные люди помогли распространить ориентировку в социальных сетях.Андрей — мужчина среднего телосложения ростом около 175 сантиметров. У него карие глаза и темно-русые, с проседью, волосы.Если вы видели пропавшего или знаете что-то о его местонахождении, сообщите по номерам: 112, либо 8(800)700-54-52.