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Рэпер Баста сделал прививку от COVID-19

Рэпер Баста сделал прививку от COVID-19

Ростовский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, всем известный под псевдонимом «Баста», сделал прививку от COVID-19. Об этом музыкант рассказал в своем аккаунте в социальной сети «Инстаграм» 6 июля.

Василию ввели вакцину «Гам-Ковид-Вак», или, как ее называют, «Спутник V».

- Мне кажется, нужно поддерживать и тех, кто делает прививки, и тех, кто их не делает. Это личное дело каждого, - рассказал Василий.

Спустя шесть часов после вакцинации музыкант рассказал о своем самочувствии.

- Посмотрим, что будет, но пока я чувствую себя прекрасно. Есть только небольшая нервозность из-за того, что многие мои друзья переносили тяжело, - рассказал исполнитель.

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