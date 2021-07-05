Рэпер Баста сделал прививку от COVID-19

Ростовский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, всем известный под псевдонимом «Баста», сделал прививку от COVID-19. Об этом музыкант рассказал в своем аккаунте в социальной сети «Инстаграм» 6 июля.Василию ввели вакцину «Гам-Ковид-Вак», или, как ее называют, «Спутник V».- Мне кажется, нужно поддерживать и тех, кто делает прививки, и тех, кто их не делает. Это личное дело каждого, - рассказал Василий.Спустя шесть часов после вакцинации музыкант рассказал о своем самочувствии.- Посмотрим, что будет, но пока я чувствую себя прекрасно. Есть только небольшая нервозность из-за того, что многие мои друзья переносили тяжело, - рассказал исполнитель.