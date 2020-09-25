Ростовчанин Баста похудел на 16 килограммов
Знаменитый ростовский рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, не перестает удивлять своих поклонников. Исполнитель похвастался своим телом, похудев на 16 килограммов.
На своей странице в соцсети Василий опубликовал фото, на котором он изображен на фоне боксерской груши. На рэпере - темный спортивный костюм. В комментарии к посту Баста поделился результатом работы над собой.
- 16 кг))) Весил 122.Сейчас - 106))). Это только начало, - написал в своем аккаунте рэпер.
Стоит отметить, что рэпер активно занимается боксом. Он публикует новые фото и видео на своей странице, хвастаясь результатами кропотливых тренировок. Музыкант старается не пропускать занятия, а ручьи пота символизируют о его тяжелом труде.
Еще недавно Басту нельзя было назвать спортсменом. Он много весил и не занимался спортом. Что побудило рэпера полюбить спорт, неизвестно, однако его нынешняя форма пришлась по вкусу его поклонникам.
- Так держать. Верный курс. Молоток, - поддержали Басту поклонники. - Поздравляем, шикарно выглядите.
Некоторые фанаты Василия даже попросили раскрыть секрет успешного похудения. Возможно, когда-нибудь Баста поведает поклонникам рецепт идеального тела.