Ростовчанин Баста похудел на 16 килограммов

Знаменитый ростовский рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, не перестает удивлять своих поклонников. Исполнитель похвастался своим телом, похудев на 16 килограммов.На своей странице в соцсети Василий опубликовал фото, на котором он изображен на фоне боксерской груши. На рэпере - темный спортивный костюм. В комментарии к посту Баста поделился результатом работы над собой.- 16 кг))) Весил 122.Сейчас - 106))). Это только начало, - написал в своем аккаунте рэпер.Стоит отметить, что рэпер активно занимается боксом. Он публикует новые фото и видео на своей странице, хвастаясь результатами кропотливых тренировок. Музыкант старается не пропускать занятия, а ручьи пота символизируют о его тяжелом труде.Еще недавно Басту нельзя было назвать спортсменом. Он много весил и не занимался спортом. Что побудило рэпера полюбить спорт, неизвестно, однако его нынешняя форма пришлась по вкусу его поклонникам.- Так держать. Верный курс. Молоток, - поддержали Басту поклонники. - Поздравляем, шикарно выглядите.Некоторые фанаты Василия даже попросили раскрыть секрет успешного похудения. Возможно, когда-нибудь Баста поведает поклонникам рецепт идеального тела.