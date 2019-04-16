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Рите Дакоте приписали роман с таганрожцем Павлом Деревянко

Рите Дакоте приписали роман с таганрожцем Павлом Деревянко
Известной певице Рите Дакоте приписали роман с таганрожцем Павлом Деревянко. Фолловеры решили, что между артистом и девушкой существует связь.

При этом, сама Рита недовольна тем, что подписчики в каждом ее знакомом видят «любовника» или «будущего мужа».

Слухи о романе Дакоты и Деревянко поползли после того, как артистка опубликовала снимок с Агаларовым, Никитой Лушниковым и Павлом Деревянко. В своем посте знаменитость отметила, что чувствует себя полностью защищенной рядом с такими мужчинами. В результате распространения домыслов артистка столкнулась с необходимостью давать опровержение слухов.

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