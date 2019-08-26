На всероссийском фестивале представят сериал с таганрожцем Деревянко в главной роли



Сериал с таганрожцем Павлом Деревянко в главной роли представят на Втором российском фестивале «Пилот». Он пройдет в Иваново с 20 по 22 сентября. В этом году в конкурсную программу вошли 17 пилотных выпусков телесериалов.



Одним из представленных проектов станет комедия «Далды», главную роль в которой исполняет Павел Деревянко. Актёр играет волейбольного тренера, который после работы в мужской суперлиге вынужден взять под крыло женскую студенческую команду. Режиссёром-постановщиком кинокартины является Сергей Сенцов.



Победителей фестиваля «Пилот» будут определять как профессиональное жюри, так и простые зрители. Они выберут победителей в номинациях «Лучший сценарий», «Лучшая актёрская работа», «Лучшая режиссура», «Лучший продюсер», а также вручат специальный приз.