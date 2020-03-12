Резкое похолодание задержится на Дону на несколько дней



Фото: ud.kmvcity.ru



Уже завтра, 14 марта, в Ростовской области резко похолодает. По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии, ночью 15 марта температура опустится до -1…+4. На следующий день, в понедельник, ночные морозы усилятся до -5 градусов, при прояснениях – до -8.



Днём столбики термометров не поднимутся выше +5 градусов, а на юге области – выше +10.



В Ростове в воскресенье, 15 марта, ожидается +5…+7 градусов, а в понедельник – всего лишь +3…+5. В ночь на понедельник температура опустится до -3…-5 градусов. При этом, как в области, так и в донской столице, усилится северо-западный ветер. В Ростове его порывы будут достигать 15-18 м/с, в регионе - до 20 м/с.



В столице Дона в эти дни без существенных осадков. В Ростовской области в отдельных районах прогнозируют небольшие дожди и мокрый снег.



Как рассказала заместитель начальника Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко, похолодание задержится в Ростовской области на несколько дней.

- Резкое изменение температуры до отрицательных отметок связано с затоком холодного воздуха, - пояснила Виктория Григорьевна. - Уже к концу следующей недели температура начнёт постепенно повышаться.



К четвергу в донской столице потеплеет до +10…+12 градусов, но многое будет зависеть от метеоусловий. Если в Ростове сохранится пасмурная погода и солнце будет закрыто облаками, на резкое потепление рассчитывать не стоит.