Режим локального ЧС ввели в Таганроге для пяти объектов, пострадавших от БПЛА

В Таганроге введен режим локальной чрезвычайной ситуации после утренней атаки БПЛА. О введении режима ЧС заявила глава города Светлана Камбулова в своих социальных сетях.

По предварительным данным, из-за падения обломков дронов 13 января в приморском городе повреждены пять многоквартирных домов, три частных дома, два промышленных предприятия и шесть автомобилей.

В настоящее время специалисты приступили к оценке ущерба, нанесенного зданиям. Рабочая группа проводит поквартирный обход, чтобы в полной мере оценить масштабы разрушений. Параллельно ведутся работы по закрытию теплового контура, чтобы избежать дальнейших проблем для горожан в условиях зимней погоды.

- С 9:00 сегодняшнего дня режим локального ЧС введен в отношении пяти объектов: двух промышленных предприятий, двух многоквартирных домов и одного учебного заведения, – сообщила глава города Светлана Камбулова.
Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой
