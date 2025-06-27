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Ремонт тепловых сетей сковал движение на проспекте Стачки в Ростове

Ремонт тепловых сетей сковал движение на проспекте Стачки в Ростове

В Ростове-на-Дону серьезные затруднения в движении транспорта возникли из-за ремонтных работ на теплотрассе, проходящей по улице Островского. Это привело к тому, что проспект Стачки и центральные районы города оказались скованы пробками. По данным сервиса «Яндекс.Карты», длина затора превысила четыре километра.

На улице Островского проводятся масштабные работы по модернизации тепловых сетей, затрагивающие участок между улицами Темерницкой и Серафимовича. В связи с этим горожане вынуждены искать обходные пути, что вызывает образование пробок, начинающихся от улицы Обороны.

В результате сложившейся ситуации проезд в сторону Центрального рынка крайне осложнен. Утром 27 июня образовалась масштабная пробка. Движение практически полностью остановилось от улицы Международной до перекрестка Островского и Московской. Также осложнен выезд с улицы Портовой на мост Стачки. Дорожная ситуация осложнена и на улицах Островского, Темерницкой и Станиславского.

Водителям рекомендуется принимать во внимание сложившуюся обстановку на дорогах и заранее продумывать маршруты, выбирая альтернативные пути объезда.
Фото: Яндекс.Карты
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