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Пострадавшего при пожаре ростовчанина госпитализировали с ожогами 90% всего тела

Пострадавшего при пожаре ростовчанина госпитализировали с ожогами 90% всего тела
В Ростове-на-Дону в результате пожара серьёзно пострадал мужчина. Его тело было обожжено на 90%. Врачи борются за его жизнь.

ЧП произошло ранним утром 27 июня по адресу: улица Инициативная, 57. Очевидцы сразу же вызвали пожарных.

Прибывшие на место сотрудники пожарной службы спасли мужчину 44 лет из горящего дома. Его доставили в больницу, где оказывают помощь в ожоговом центре БСМП.

- По информации от старшего врача службы «103», у пострадавшего ожоги покрывают 90% тела, — сообщили в администрации Пролетарского района.
Фото: нейросеть
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