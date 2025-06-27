Пострадавшего при пожаре ростовчанина госпитализировали с ожогами 90% всего тела

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В Ростове-на-Дону в результате пожара серьёзно пострадал мужчина. Его тело было обожжено на 90%. Врачи борются за его жизнь.ЧП произошло ранним утром 27 июня по адресу: улица Инициативная, 57. Очевидцы сразу же вызвали пожарных.Прибывшие на место сотрудники пожарной службы спасли мужчину 44 лет из горящего дома. Его доставили в больницу, где оказывают помощь в ожоговом центре БСМП.- По информации от старшего врача службы «103», у пострадавшего ожоги покрывают 90% тела, — сообщили в администрации Пролетарского района.