Рекордный рост: Батайск бьет рекорды по темпам роста населения и строительства жилья

Итоги 2019 года и первых шести месяцев 2020 года показали высокие темпы роста строительного комплекса в Батайске. Несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, экономика города продолжает развиваться, а строительная отрасль стала ее локомотивом.Эксперты дают этому вполне логичное объяснение. Город отделяется от Ростова лишь руслом реки Дон, что делает его очень привлекательным для тысяч людей. Много лет подряд Батайск демонстрирует стабильный рост населения. По итогам 2019 года он стал единственным городом Ростовской области, который смог похвалиться демографическим ростом. За последние 10 лет население Батайска выросло на 25(!) тысяч человек - со 103 тысяч до почти 128 тысяч.Южный город-спутник Ростова давно облюбовали северяне, которые приезжают сюда после выхода на пенсию, или накопив небольшой капитал. Это создает устойчивый растущий спрос на жилье. Но в Батайск переезжают и многие ростовчане. Специалисты рынка недвижимости, оценивая ситуацию, говорят о привлекательности Батайска у покупателей.- Первое, что притягивает людей, – транспортная доступность. Из Батайска до центра Ростова можно добраться за 10-15 минут без пробок. Для сравнения: из спальных районов донской столицы на это уйдет вдвое больше времени, - говорит руководитель городского агентства недвижимости «Миледи» Оксана Липинская. - Второй момент – цены на жилье. За одну и ту же сумму можно взять квартиру эконом-класса в Ростове или комфорт-класса в новостройке в Батайске. Конечно же, многие предпочитают именно второе, учитывая, как легко и быстро можно доехать до областного центра.Многие ростовчане в поисках удобного участка для собственного частного дома перебираются именно в Батайск. Ничего удивительного - выбор большой, а цены существенно ниже. Здесь можно купить приличный дом и большой земельный участок в центре города, а не на окраине или в ДНТ, как это было бы в Ростове за те же деньги. Земля в Батайске стоит намного дешевле. Для многих молодых семей это просто мечта - построить собственный дом в нескольких минутах езды от областного центра.Привлекательность Батайска многократно возросла после того, как рядом с городом выросли торговые центры, зоны отдыха, красавец-стадион «Ростов Арена», парк Левобережный и реконструированный гребной канал, новые инфраструктурные проекты. Это прекрасный город-спутник. Здесь нет обычной городской суеты мегаполиса, но в то же время доступно все.Все это дало серьезный толчок к развитию строительной отрасли города. Ее задача - обеспечить людей комфортным и современным жильем. Новые жилые комплексы растут буквально на глазах. Вот лишь некоторые данные, подтверждающие это. В 2020 году в Батайске планируется построить 165,7 тысячи квадратных метров жилья. Уже введено в эксплуатацию 374 жилых объекта общей площадью 99,48 тыс. кв. метров (из них 362 индивидуальных дома и 12 многоквартирных).По темпам и объемам ввода жилья Батайск вошел в тройку лидеров по Ростовской области. В северной части Батайска возведены жилые комплексы - «Северная звезда», «Прибрежный», «Южный берег»; в западной - «Артемовский квартал», Green Park; в центре - «Новая Пальмира», «Монте-Карло», «Встреча»; в восточной - «Солнечный»; в РДВС и микрорайоне Гайдара - «Легенда», «Комсомольский», «Березовая роща», «Ленина».- Батайск интенсивно и устойчиво развивается. В городе поэтапно создается комфортная для проживания среда. Каждый застройщик, будь то частник, строящий свой дом, или крупный инвестор, участвует в этом процессе. Наша задача – максимально эффективно подготовить условия для развития строительства, чтобы город прирастал новыми благоустроенными территориями, - подчеркнул глава администрации Батайска Геннадий Павлятенко.Администрация города ведет активную работу по привлечению крупных инвесторов. Для этого необходимо действовать в трех направлениях:– корректировка генерального плана города, видов разрешенного использования земельных участков, правил землепользования и застройки. Эти документы являются главным инструментом инвестора при планировании развития территории. Городские власти стараются сохранить баланс между частной и многоэтажной застройкой. Для жилых комплексов выделяются в основном площади на окраинах города, где для этого есть подходящие земельные участки;– развитие и увеличение мощности коммуникационных сетей. Увы, пока мощности электрических, газовых и канализационных сетей растут медленнее, чем темпы строительства. Практически исчерпаны свободные мощности на городских электроподстанциях (нужна их реконструкция). К своему пределу подходят возможности газовых сетей (требуются корректировка расчетной схемы и реконструкция сетей);– создание комфортной среды обитания для города в условиях активного роста населения и строительного бума. Здесь возникает масса текущих вопросов, в том числе таких важных, как водоотведение, инсоляция, озеленение, обеспечение парковочными местами территорий новой застройки.- Уже сейчас мы подходим к тому, что недостаток мощностей может сказаться на снижении темпов строительства. Поэтому администрацией города готовится обращение в адрес губернатора Ростовской области с просьбой оказать содействие по включению Батайска в федеральную программу реконструкции коммуникаций, - рассказал заместитель главы администрации Батайска по строительству Владимир Горелкин.Вместе со стройками развивается и социальная инфраструктура Батайска. В первую очередь, это школы и детские сады. Уже ведут работы в новой школе на 600 мест по улице Огородной, 78. Достраивается детский сад на 220 мест в микрорайоне Северный массив, 17.Проектируется школа на 1 340 мест по улице Ставропольской, 50. Получено положительное заключение экспертизы на строительство школы на 1 340 мест в Авиагородке. Его финансирование начнется в 2021-2023 годах. В планах - новые школы и в других районах: на улицах Леонова, 8 (600 мест), 1-й Пятилетки, 8Ж (1 340 мест), 1-й Пятилетки, 77ж (1 340 мест). В том же Авиагородке будет построен целый спортивный комплекс, в который войдут плавательный бассейн, универсальный спортзал и другие объекты.Сейчас в стадии завершения находится создание крупнейшего проекта коммунальной инфраструктуры – системы водоснабжения промышленной зоны Батайска. Это даст новый толчок развитию всей восточной части города.