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В центре Ростова ограничат движение транспорта из-за работ на Станиславского

В центре Ростова ограничат движение транспорта из-за работ на Станиславского

В Ростове на проспекте Будённовском ограничат движение транспорта. Причиной станет реконструкция улицы Станиславского.

Об изменении схемы движения сообщили в городском департаменте автомобильных дорог. Так, для проезда будет закрыта правая полоса на проспекте Будённовском в северном направлении на участке от дома № 12а до улицы Станиславского. Ограничение будет действовать с 16 августа по 30 октября.

С 20 августа поочерёдно будут ограничивать движение транспорта по одной полосе на улице Московской в районе пресечения с проспектом Будённовским.

Напомним, что работы на Станиславского должны завершиться к концу осени. На ремонт участка от проспекта Будённовского до переулка Семашко городские власти направили 209 миллионов рублей. Согласно контракту, заключённому с подрядчиком, объект должен быть сдан не позднее 30 октября.

Масштабная реконструкция улицы накануне чемпионата мира растянулась больше чем на год. На участок от Театральной площади до площади 5-го Донского корпуса потратили 1,3 млрд рублей. Если добавить к этой сумме стоимость работ на участке, ремонтируемом в 2019 году, то общая сумма превысит полтора миллиарда рублей! Судя по потраченным средствам, рельсы для трамваев на Станиславского отливали из чистого золота.

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