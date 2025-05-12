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Авиалайнер ростовской авиакомпании «Азимут» вновь прервал рейс

Авиалайнер ростовской авиакомпании «Азимут» вновь прервал рейс

Авиалайнер ростовской авиакомпании «Азимут» вновь прервал рейс. Информацию об этом распространил AVIAINCIDENT.

Согласно данным AVIAINCIDENT, 9 мая около 17:46 в аэропорту Минеральных Вод самолету ростовского авиаперевозчика пришлось вернуться к месту начала движения. Причиной послужила возникшая неисправность технического характера.

Из-за неполадок в системе воздушного судна ему пришлось вернуться на исходную позицию прямо с места взлета.

Самолет RRJ-95, выполнявший рейс AZO6069 по направлению Минеральные Воды – Стамбул (Турция), был отбуксирован обратно на стоянку.
Фото: AVIAINCIDENT
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