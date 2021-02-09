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Рейс из Сочи в Ростов задержали из-за попавшей в самолет птицы

Рейс из Сочи в Ростов задержали из-за попавшей в самолет птицы
Рейс из Сочи в Ростов задержали из-за попавшей в самолет птицы. Инцидент произошел вечером 10 февраля. Борт авиакомпании «Азимут» должен был вылететь из аэропорта «Адлер» в 21.55, но из-за происшествия его задержали. Об этом сообщает ТАСС.

По информации информагентства, после проверки воздушного судна было принято решение отправить пассажиров в донскую столицу резервным лайнером из МинВод.

В Платов самолет прибыл с задержкой в 9 часов - 11 февраля в 7.09.

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