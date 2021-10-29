Рейс из Платова в Данию вылетел спустя три часа задержки\

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Три часа составила задержка рейса Платов - Эсбьерг. Согласно данным онлайн-табло донского аэропорта, самолет вылетел в 18.03.Напомним, рейс CRJ-200 авиакомпании «РусЛайн» должен был вылететь в аэропорт Дании 30 октября в 14.45. Однако самолет был задержан на несколько часов. В итоге воздушное судно вылетело в 18.03. Время задержки составило более трех часов.Что стало причиной задержки, неизвестно. Пассажиры негодуют, потому что многие опоздали на стыковочные рейсы.