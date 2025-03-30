Разыскиваемую на Дону 21-летнюю жительницу Краснодарского края нашли живой

Фото: Лиза Алерт

Пропавшую 21-летнюю жительницу Краснодарского края нашли живой. Поиски Ирины Сабадырь длились с 13 января.Последний раз девушку видели в станице Стародеревянковской Каневского района. Когда она перестала выходить на связь, близкие обратились к волонтерам. Позже появилась версия, что Ирина могла отправиться в Ростовскую область. Тогда к поискам подключились добровольцы из донского региона.Только 29 марта они сообщили, что девушку удалось отыскать. Информация о том, где она находилась, не разглашается.