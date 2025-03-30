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Разыскиваемую на Дону 21-летнюю жительницу Краснодарского края нашли живой

Разыскиваемую на Дону 21-летнюю жительницу Краснодарского края нашли живой
Пропавшую 21-летнюю жительницу Краснодарского края нашли живой. Поиски Ирины Сабадырь длились с 13 января.

Последний раз девушку видели в станице Стародеревянковской Каневского района. Когда она перестала выходить на связь, близкие обратились к волонтерам. Позже появилась версия, что Ирина могла отправиться в Ростовскую область. Тогда к поискам подключились добровольцы из донского региона.

Только 29 марта они сообщили, что девушку удалось отыскать. Информация о том, где она находилась, не разглашается.
Фото: Лиза Алерт
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