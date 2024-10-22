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Живой нашли разыскиваемую в Ростовской области 17-летнюю жительницу Севастополя

Живой нашли разыскиваемую в Ростовской области 17-летнюю жительницу Севастополя
Живой нашли разыскиваемую в Ростовской области 17-летнюю жительницу Севастополя. О том, где находится Людмила Чахоян, ничего не было известно с 25 мая.

Девушка в тот день ушла из дома и не вернулась. Когда Людмила перестала отвечать на звонки и сообщения, ее близкие забеспокоились. Они обратились в полицию и к волонтерам. Предполагалось, что она может отправиться в Ростовскую область.

Только 21 октября добровольцы сообщили, что девушку нашли живой. О том, где она была все это время, не сообщается.
Фото: ЛизаАлерт
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