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Живой нашли разыскиваемую в Ростовской области 17-летнюю жительницу Севастополя. О том, где находится Людмила Чахоян, ничего не было известно с 25 мая.Девушка в тот день ушла из дома и не вернулась. Когда Людмила перестала отвечать на звонки и сообщения, ее близкие забеспокоились. Они обратились в полицию и к волонтерам. Предполагалось, что она может отправиться в Ростовскую область.Только 21 октября добровольцы сообщили, что девушку нашли живой. О том, где она была все это время, не сообщается.