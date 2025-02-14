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В Ростовской области ищут пропавшую 21-летнюю жительницу Кубани

В Ростовской области ищут пропавшую 21-летнюю жительницу Кубани
В Ростовской области ищут пропавшую 21-летнюю девушку. Поиски Ирины Сабадырь продолжаются больше суток.

Последний раз ее видели в станице Стародеревянковской Каневского района Краснодарского края. Когда Ирина перестала выходить на связь, родственники забили тревогу. После неудачных попыток поиска они обратились к волонтерам. Появилась версия, что девушка могла отправиться в донской регион.

Согласно ориентировкам, рост пропавшей составляет около 170 сантиметров. У нее черные волосы и серые глаза. Одета она была в зеленое пальто, черную водолазку, серые джинсы. Обута в черные кроссовки.

Если вы видели Ирину Сабадырь, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт
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