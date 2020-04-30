Разработан план по выходу Ростовской области из режима ограничений

Стало известно, как Ростовская область, а также другие регионы России будут выходить из режима ограничений. Рекомендации разработали в федеральном управлении Роспотребнадзора.По словам главного санитарного врача страны Анны Поповой, на каждом этапе предполагается расширение перечня общественных пространств, куда людям будет разрешено ходить. Сначала разрешат занятия спортом на открытых площадках, прогулки с детьми, а также работу объектов сферы торговли малой площади. На втором этапе — прогулки на улице с членами семьи, открытие торговых точек большей площади с ограничением количества покупателей, также начнут работать образовательные организации. Наконец, в конце начнут работать места отдыха (парки, скверы), остальные места торговли, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания.Напомним, с конца марта в Ростовской области закрыты все предприятия, не относящиеся к жизнеобеспечивающим. Уже более месяца не работают кафе, гостиницы, магазины непродовольственных товаров, не относящихся к категории товаров первой необходимости, а также культурные и спортивные учреждения.