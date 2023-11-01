Суд начал слушания по делу Дениса Машонского, расстрелявшего семью в Новошахтинске
Ростовский областной суд начал слушания по уголовному делу в отношении 37-летнего Дениса Машонского. Мужчину обвиняют в расстреле четырех человек, покушении на убийство маленькой девочки и незаконном хранении наркотических средств.
По информации объединенной пресс-службы судов Ростовской области, заседание состоялось 1 ноября. На скамье подсудимых житель Новошахтинска оказался после трагедии 15 июля 2022 года. По версии следствия, в тот день Денис Машонский ворвался в частный дом к своим знакомым в поселке Новая Соколовка и расстрелял всю семью. От огнестрельных ранений скончались двухлетний мальчик, его 37-летний отец, 26-летняя мать и 24-летняя тетя. Затем Машонский выстрелил в голову и ударил ножом в шею четырехлетнюю сестру мальчика, которая пряталась в соседней комнате.
Убить малышку мужчине не удалось. Девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу, где медики спасли ей жизнь.
Машонский тем временем скрылся с места преступления. На следующий день правоохранители его задержали. В отношении горожанина возбудили уголовное дело по нескольким статьям.
Мужчина находится в СИЗО больше полутора лет. Ему грозит пожизненное лишение свободы.