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Суд начал слушания по делу Дениса Машонского, расстрелявшего семью в Новошахтинске

Суд начал слушания по делу Дениса Машонского, расстрелявшего семью в Новошахтинске
Ростовский областной суд начал слушания по уголовному делу в отношении 37-летнего Дениса Машонского. Мужчину обвиняют в расстреле четырех человек, покушении на убийство маленькой девочки и незаконном хранении наркотических средств.

По информации объединенной пресс-службы судов Ростовской области, заседание состоялось 1 ноября. На скамье подсудимых житель Новошахтинска оказался после трагедии 15 июля 2022 года. По версии следствия, в тот день Денис Машонский ворвался в частный дом к своим знакомым в поселке Новая Соколовка и расстрелял всю семью. От огнестрельных ранений скончались двухлетний мальчик, его 37-летний отец, 26-летняя мать и 24-летняя тетя. Затем Машонский выстрелил в голову и ударил ножом в шею четырехлетнюю сестру мальчика, которая пряталась в соседней комнате.

Убить малышку мужчине не удалось. Девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу, где медики спасли ей жизнь.

Машонский тем временем скрылся с места преступления. На следующий день правоохранители его задержали. В отношении горожанина возбудили уголовное дело по нескольким статьям.

Мужчина находится в СИЗО больше полутора лет. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Фото: объединенная пресс-служба судов Ростовской области.
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