В Ростове только 18 полностью бесплатных парковочных мест

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Заместитель губернатора — министр транспорта донского региона Алена Беликова сообщила, что в Ростове-на-Дону всего 18 полностью бесплатных парковочных мест. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.Всего в городе есть 6 738 парковочных мест: 6 020 из них платные, 5 920 можно оплатить онлайн, а 699 предназначены для людей с ограниченными возможностями.Проблема парковок остается важной для жителей города. Ранее Алена Беликова высказывалась за ужесточение мер по эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. Также она предложила использовать блокираторы для нарушителей, чтобы освободить эвакуаторы для более значимых задач.