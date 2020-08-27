Расширить перекресток до двух полос на Оганова предложил ростовчанин
Ростовчанин Марк Гизатдинов предложил расширить перекресток на Оганова, чтобы избавиться от постоянных пробок. Петиция появилась 28 августа на популярном городском портале.
По словам Марка, утром на Оганова люди простаивают в пробках. Очень большой затор образуется в районе перекрестка с Тимошенко. Ростовчанин нашел решение.
- Необходимо расширить дорогу на перекрестке до двух полос и установить дополнительную стрелку, разрешающую поворот направо. В этом случае утренняя пробка значительно уменьшится, - уверен Марк.
За два дня петиция горожанина набрала всего четыре голоса.