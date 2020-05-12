Ростовчанин предложил расширить дорожный участок на улице Орбитальной
Житель донской столицы предложил расширить дорожный участок на улице Орбитальной. Свою инициативу Денис Долгополов опубликовал на популярном сервисе.
По словам ростовчанина, администрациям донской столицы и Аксая необходимо разгрузить транспортный узел на улице Орбитальной. Он объясняет это тем, что близлежащие районы активно заселяются, что создает большие заторы на дорогах.
- Предлагаю расширить участок от проспекта Космонавтов до улицы Беляева минимум до трех полос в обе стороны, - отмечает Денис. – Кроме того, стоит убрать остановку на улице Орбитальной, 54 и поставить еще несколько в других местах.
Житель Ростова также просит запретить поворот налево с улицы Орбитальной, ведь на этом месте постоянно происходит множество аварий, создающих заторы.
В настоящее время публикация Дениса набрала 12 голосов «за» и пять «против». Чтобы власти рассмотрели петицию, ей необходимо достичь показателя в 500 проголосовавших.