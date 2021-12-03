Раки рискуют заболеть, а Львы могут потерять деньги: гороскоп на неделю
Очередная неделя обещает принести знакам Зодиака финансовые хлопоты. Если одни рискуют потерять все, то другие идут вперед и приумножают свой достаток. В целом неделя благоприятна для решения денежных вопросов и подписания важных контрактов. Подробный прогноз для всех знаков Зодиака с 6 по 12 декабря составила астролог из Ростова Антонина Кариер.
♈ Овен — вами движет материальный интерес. Вы достигнете цели при условии, что будете планомерно действовать. Не спешите, не вовлекайтесь в сомнительные схемы и берегите себя.
♉ Телец — удачный период для финансовых операций. У амбициозных представителей будет напряженная неделя: необходимо соблюдать правила и выдержать авторитарное давление.
♊ Близнецы — внимательно изучайте документы и договоры, обсудите каждый пункт, перед тем как поставить подпись. Есть вероятность попасть на уловки недобросовестных подрядчиков и самим допустить ошибку.
♋ Рак — вы сосредоточены на работе. Необходима концентрация внимания к деталям при оформлении отчетности. Вероятны нервные перегрузки. Одевайтесь по погоде и не переохлаждайтесь.
♌ Лев — отсутствие точной информации может внести сумятицу в распорядок недели. Нежелательно проводить рискованные финансовые операции.
♍ Дева — не верьте всему, что услышите и увидите. Постарайтесь проанализировать ситуацию, а потом уже делать выводы и выносить вердикт.
♎ Весы — рассеянность - основной враг этой недели. Но стоит вам захотеть, как он тут же исчезнет. Во-вторых, оцените адекватно свои возможности: не обещайте и не начинайте работу, если не уверены, что выполните.
♏ Скорпион — настойчивое терпеливое отстаивание своих интересов приведет к необходимому для вас результату. Успешная неделя для переговоров и получения прибыли.
♐ Стрелец — на этой неделе важно сохранять ясность мыслей, придерживаться намеченного плана, внимательно оформлять и изучать документацию.
♑ Козерог — важно не поддаваться на провокации, не верить домыслам и слухам. Проявите волю, рационально используйте ресурсы и слушайте свою интуицию.
♒ Водолей — на мгновение можете поддаться суете и панике на почве финансовых расходов. В коллективе или с более авторитетным человеком придется отстаивать и подтверждать свои опыт и знания.
♓ Рыбы — избегайте самообмана. Постарайтесь посмотреть на происходящее незатуманенным взглядом — это поможет найти быстрое решение в сложившейся обстановке.