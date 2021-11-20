Ракам нужно позаботиться о здоровье, у Дев благоприятное время для уборки: гороскоп на неделю
Очередная неделя обещает принести знакам Зодиака финансовую прибыль и заключение успешных договоров. В целом неделя благоприятна для начинания новых дел, заключения контрактов и наведения порядка дома. Не стоит забывать и о собственном здоровье. Нужно избегать суеты и больше уделить время себе. Подробный прогноз для ростовчан составила астролог Антонина Кариер.
♈ Овен — задумаетесь о поездке за рубеж, или возникнут контакты с иностранцами. Людям, работающим с финансами и бухгалтерскими отчетами, во избежание ошибок потребуется концентрация внимания.
♉ Телец — неделя может стать очень выгодной в финансовом смысле, может принести полезное длительное сотрудничество. Все - в ваших руках.
♊ Близнецы — неделя насыщена коммуникациями, знакомствами, поездками, переговорами - динамично и живо. Основная задача - все успеть.
♋ Рак — вы сможете выполнить большой объем работы, но избегайте суеты и будьте внимательны к деталям. Позаботьтесь о собственном здоровье.
♌ Лев — вас столько всего интересного ожидает. Придется расставить приоритеты, чтобы довести значимые дела до финала.
♍ Дева — благоприятна неделя для наведения порядка в документах, в архиве, на антресолях или в библиотеке. Систематизируйте информацию.
♎ Весы — намеченные поездки, логистика, переговоры или заключение контрактов - все пройдет удачно. Новые знакомства станут долгосрочными.
♏ Скорпион — есть вероятность получить доход из нескольких источников. Добьетесь своего мирным путем - убеждением и настойчивостью.
♐ Стрелец — в течение недели много информации будете обрабатывать и формировать, писать статьи. Постарайтесь в разговоре передавать суть и не озвучивать лишнего.
♑ Козерог — красиво выйдите из самой сложной или неприятной ситуации. Возможно, узнаете, что говорят за вашей спиной. Слушайте свою интуицию - она поможет избежать ошибочных выводов.
♒ Водолей — от вашего умения договариваться, поддерживать диалог и ставить конкретные цели будет зависеть уровень продуктивности недели.
♓ Рыбы — много намечено задач. Вы со всеми справитесь, если не дадите себе слабину и не станете надеяться на чью-то помощь.