Работающие с пациентами с коронавирусом медики Дона получат доплаты
Президент России Владимир Путин объявил о доплатах, которые получат медики, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил 8 апреля во время обращения к населению.
Так, врачи в течение трёх месяцев будут получать по 80 тысяч рублей, средний медицинский персонал и врачи скорой помощи— по 50 тысяч, водители «скорой» и младший персонал — по 25 тысяч. Владимир Путин так же добавил, что для медиков повысили страховые гарантии, как это сделано для военнослужащих.
Отметим, что в Ростовской области по состоянию 8 апреля зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусом. Самый первый пациент в донском регионе уже излечился. Из больницы выписали 29-летнюю девушку, «подхватившую» инфекцию во время отдыха в Таиланде.