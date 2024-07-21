Рабочая неделя в Ростове начнется с массового отключения света

Фото: DonDay.

В Ростове-на-Дону снова планируют отключать электричество. Актуальный график опубликован на сайте «ДонЭнерго».В понедельник, 22 июля, света не будет в домах № 226-236, 267-279 на улице Солидарности, № 221-235, 236-252 на Кржижановского и № 1-33, 2-26 в переулке Гарибальди. Там лампочки погаснут в 09:00. Восстановить электроснабжение обещают после 17:00.Чуть меньше, с 09:00 до 16:00 без света просидят жители домов № 59/17, 61/12 и 63 на проспекте Буденновском, № 8, 10, 21 на улице Тельмана и № 96 в переулке Островского.На следующий день, 23 июля, обесточат дома, расположенные по адресам: улица 26 июня, 31-47, 34-46; Волжская, 31-47, 40-56; Камская, 39-53, 28-42; Щербакова, 82-98; Арефьева, 69-99, 68-90; Лесозащитная, 25, 27 и 30-36. Света не будет с 09:00 до 16:00.Два дня подряд, 24 и 25 июля, отключения электроэнергии не запланированы. А в пятницу, 26 числа, повторно отключат свет на Буденновском, 59/17, 61/12, 63, Тельмана, 8, 10, 21 и Островского, 96. Дома обесточат с 09:00 до 16:00.