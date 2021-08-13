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Рабочая неделя в Ростове будет пасмурной и жаркой

Рабочая неделя в Ростове будет пасмурной и жаркой
Жаркая и пасмурная неделя ожидает ростовчан. О прогнозе на ближайшие пять дней рассказали синоптики Росгидрометцентра.

В понедельник, 16 августа, в Ростове прогнозируют дождь. Температура воздуха достигнет +28 градусов. Во вторник и среду столбики термометров покажут до +32 градусов, правда, осадков к середине недели не ожидается.

В четверг будет пасмурно, есть большая вероятность, что пойдет дождь. Температура воздуха составит +30 градусов. В пятницу, 20 августа, солнце будет периодически скрываться за тучами, но осадков не предвидится. Столбики термометров покажут до +28 градусов.


Фото: jooinn.com

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