Рабочая неделя в Ростове будет пасмурной и жаркой

Жаркая и пасмурная неделя ожидает ростовчан. О прогнозе на ближайшие пять дней рассказали синоптики Росгидрометцентра.В понедельник, 16 августа, в Ростове прогнозируют дождь. Температура воздуха достигнет +28 градусов. Во вторник и среду столбики термометров покажут до +32 градусов, правда, осадков к середине недели не ожидается.В четверг будет пасмурно, есть большая вероятность, что пойдет дождь. Температура воздуха составит +30 градусов. В пятницу, 20 августа, солнце будет периодически скрываться за тучами, но осадков не предвидится. Столбики термометров покажут до +28 градусов.Фото: jooinn.com