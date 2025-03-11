Прошло пять лет с пандемии коронавируса в Ростовской области

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Прошло уже пять лет с тех пор, как в Ростовской области началась пандемия коронавируса. Пандемия COVID-19 была объявлена 11 марта 2020 года.Напомним, первый случай заражения был выявлен 25 марта у девушки, недавно вернувшейся из Таиланда. 31 марта был введен режим самоизоляции по инициативе губернатора Василия Голубева.Первый летальный исход зафиксирован 24 апреля — скончался врач из Китая. Летом 2020 года количество заболевших превысило 5 тысяч человек, а число смертей составило более 40.С октября 2020 года ежедневно выявляли более 300 новых случаев, а число смертей достигало 20. Массовая вакцинация стартовала 18 января 2021 года, и к февралю наметилось снижение заболеваемости.На 18 января 2023 года в Ростовской области было выявлено 482 977 случаев COVID-19, из которых 11 084 закончились летальным исходом. Это означает, что смертность составила 23 человека на каждую тысячу заболевших.