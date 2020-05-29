В Ростовской области количество заболевших коронавирусом превысило пять тысяч

На Дону, по данным на 2 июня, количество заболевших превысило пять тысяч человек.Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, за последние сутки диагноз подтвердился у 253 жителей области. Таким образом, на данный момент число заболевших составило 5 195. От нового вируса умерли 40 человек.Последние несколько дней лидерами по количеству выявленных новых случаев становятся Ростов и Белокалитвинский район. Как пояснили в правительстве региона, речь не идёт о вспышке заболевания. Причиной выявления новых случаев заражения стало возросшее число тестирований.Добавим, что около недели в Ростовской области индекс распространения инфекции держится на уровне ниже единицы. Этот показатель демонстрирует, какое количество человек заражает один инфицированный пациент. От этой цифры зависит снятие ограничений.В России число заболевших на 2 июня - 423 741. За последние сутки заболевание выявлено у 8 863 человек. Всего за весь период скончались 5 037 пациентов.