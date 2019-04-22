Пропавшую без вести школьницу разыскивают в Таганроге



В Таганроге разыскивают пропавшую без вести 15-летнюю девочку. Утром 23 апреля Софья Токаренко отправилась в школу, но до учебного заведения так и не дошла. Домой она так же не вернулась. Взволнованные родители обратились за помощью к правоохранителям.



На вид Софье 14-15 лет. У неё светлые глаза и русые волосы. В последний раз её видели в джинсах и куртке. Из особых примет — девушка заикается на буквах Л, П и Т.



Утром 24 апреля многие жители Таганрога уже организовали поиски Токаренко. Волонтёры проверили вокзалы и рощу, но, увы, безуспешно.

Если вы что-то знаете о местонахождении Софьи, сообщите по телефонам 02 или 112.