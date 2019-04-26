Пропавшую неделю назад в Таганроге девочку нашли в Омске



В Омске нашли живой 15-летнюю девочку, пропавшую в Таганроге. Софья Токаренко направлялась к родному отцу в Магадан, когда правоохранители сняли её с попутки. Поиски пропавшей длились больше недели.



Софья утром 23 апреля ушла в школу, но до учебного заведения так и не дошла. Домой она тоже не вернулась. Спустя сутки волонтёры и правоохранители уже прочёсывали город в поисках Токаренко. Как сообщал DonDay, на одной из камер видео-наблюдения полицейские смогли заметить девочку живой и невредимой. Оставалось неясным, почему она прячется от родителей и не выходит с ними на связь.



Наконец, 30 апреля стало известно, что Софья нашлась. Как оказалось, она отправилась в Магадан к родному отцу. На попутках девочка успела доехать только до Омска, там её «перехватили» правоохранители.



- Сейчас жизни и здоровью Токаренко ничего не угрожает, - добавили в прокуратуре города Таганрога.



В скором времени она вернётся домой.