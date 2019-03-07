Более двух суток в Ростове разыскивают пропавшую без вести школьницу



В Ростове-на-Дону без вести пропала 13-летняя девочка. С 10 марта о Софье Грудий ничего не слышно. В тот день она вышла из своего дома на улице 1-я Краснодарская и обратно не вернулась.



Когда девочка перестала выходить на связь, родители не на шутку перепугались. За помощью они обратились в полицию и в поисково-спасательный отряд «Дон». Правоохранители вместе с волонтёрами днем и ночью разыскивают Софью по всему Ростову.



Её рост - примерно 150-160 сантиметров. У девочки худощавое телосложение, прямые короткие тёмно-русые волосы и глаза серого цвета.

В последний раз её видели в розовой майке, серых брюках и кроссовках. С собой она ничего не взяла.



Поисковики просят ростовчан, особенно работников магазинов, обращать внимание на гуляющих детей. Зачастую потерявшиеся подростки заходят в торговые центры, чтобы погреться или просто провести там время.



Если вы знаете, где может находиться Софья Грудий, сообщите по телефонам: 8-900-121-88-43, 8-951-500-96-13, 8 (863) 249-11-11 или 02.