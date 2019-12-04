Пропавшую в Новочеркасске уроженку Германии нашли живой



В Новочеркасске разыскали пропавшую без вести уроженку Германии. На поиски 37-летней Анны Шельповой ушло около недели.



В отдел полиции 29 ноября обратилась местная жительница и рассказала, что её дочь не вернулась домой. По словам женщины, Анна позвонила ей и сказала, что после работы собирается зайти в собор, а затем сделать маникюр у подруги. Однако домой она так и не пришла, к тому же перестала выходить на связь.



Полицейские разыскали пропавшую только спустя неделю. Как оказалось, девушка решила побыть одна. Она сняла квартиру и специально не отвечала на звонки членов семьи.



В пресс-службе ГУ МВД добавили, что сейчас Анна находится дома. Её жизни и здоровью ничего не угрожает.