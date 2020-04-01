На Дону пропавший по дороге к родителям мужчина найден живым



В Ростовской области нашли живым пропавшего 42-летнего мужчину. Александра Бондаренко разыскивали в течение нескольких дней в Новошахтинске.



Вечером 31 марта он собирался навестить родителей. Александр вышел из дома на улице Городской и направился в сторону посёлка Антиповка. Однако до родственников он так и не дошёл. Они позвонили супруге Бондаренко и сообщили, что их сын пропал. На телефонные звонки мужчина не отвечал. Когда через какое-то время он так и не вышел на связь, родные написали заявление в полицию.



Утром 3 марта Александр, наконец, нашёлся. Об этом Rostov.ru рассказала его жена Ольга. Дончанин не сообщил, где пропадал. Точно известно, что его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.