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Пропавший 23-летний житель ЛНР нашелся живым в Ростовской области

Пропавший 23-летний житель ЛНР нашелся живым в Ростовской области
Пропавший 23-летний житель ЛНР нашелся живым в Ростовской области. О местонахождении Владислава Соседко не было ничего известно трое суток.

Напомним, парень живет поселке Меловом. За рулем своего «Мерседеса» 26 ноября он отправился в Чертково, чтобы забрать заказ в маркетплейсе. Примерно в 16:00 Владислав перестал выходить на связь с близкими. Встревоженные родственники объявили его в розыск.

Парень нашелся 29 ноября в Чертково. Где он находился три дня, неизвестно.
Фото: соцсети
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