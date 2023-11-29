Пропавший 23-летний житель ЛНР нашелся живым в Ростовской области
Пропавший 23-летний житель ЛНР нашелся живым в Ростовской области. О местонахождении Владислава Соседко не было ничего известно трое суток.
Напомним, парень живет поселке Меловом. За рулем своего «Мерседеса» 26 ноября он отправился в Чертково, чтобы забрать заказ в маркетплейсе. Примерно в 16:00 Владислав перестал выходить на связь с близкими. Встревоженные родственники объявили его в розыск.
Парень нашелся 29 ноября в Чертково. Где он находился три дня, неизвестно.