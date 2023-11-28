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В Ростовской области ищут пропавшего 23-летнего жителя ЛНР. О местонахождении Владислава Соседко ничего неизвестно уже двое суток.Молодой человек живет поселке Меловом. За рулем своего «Мерседеса» 26 ноября он отправился в Чертково , чтобы получить заказ в маркетплейсе. Примерно в 16:00 парень перестал отвечать на звонки и сообщения близких. Встревоженные родственники объявили его в розыск.Владислав был в одет черну куртку и джинсы, обут в зеленые галоши.Если вы видели молодого человека или знаете что-нибудь о его местонахождении сообщите по номеру: +7 (959) 253-31-72 (отец Владислава).