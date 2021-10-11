Пропавший в Ростове 25-летний парень нашелся живым
В Ростове найден пропавший 25-летний парень. Кирилл Свиридов не выходил с родственниками на связь больше недели.
Как ранее сообщалось, молодой человек ушел из дома еще 2 октября. Родные надеялись, что он вернется в ближайшее время, однако ни на следующий день, ни через неделю на связь он не вышел. Близкие стали переживать, что с ним могла случиться беда, поэтому написали заявление в полицию.
И только спустя 10 дней Кирилл нашелся. К счастью, он жив и здоров. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Где все это время пропадал ростовчанин, неизвестно.