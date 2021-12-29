Пропавшие в Ростовской области молодая мама с ребенком нашлись живыми
Пропавшая в Ростовской области 35-летняя женщина с ребенком нашлась живой. Спустя два дня после исчезновения Оксана Захарова сама вышла на связь с родными.
О том, что женщина жива, Rostov.ru рассказала ее подруга Анна. Когда посты о розыске молодой мамы с ребенком появились в соцсетях и СМИ, Оксана сама позвонила в полицию и попросила прекратить поиски. Она рассказала, что с ней и ребенком все в порядке. Почему она не сказала родным о своем местонахождении, остается неизвестным.
Напомним, Оксана с годовалым сыном пропала в Красном Сулине 9 января. В день исчезновения она была в гостях у тети. Вечером супруг должен был забрать ее домой, однако она его не дождалась. Заказав такси в другой район города, молодая мама собрала ребенка и уехала. С тех пор ее никто не видел.