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Молодая мама с годовалым сыном пропала в Ростовской области

Молодая мама с годовалым сыном пропала в Ростовской области
В Красном Сулине без вести пропала 35-летняя женщина с годовалым сыном. Оксану Захарову с ребенком последний раз видели 9 января в районе Казачем.

Подруга пропавшей рассказала, что в день исчезновения она была в гостях у тети. Вечером супруг должен был забрать ее домой. Не дождавшись супруга, Оксана взяла ребенка и вызвала такси. Женщина-водитель отвезла молодую маму на улицу Челюскинцев. С тех пор Оксану никто не видел.

- В этом районе у неё нет знакомых и родственников, - поделилась подруга пропавшей Анна. - Мы обзвонили всех ее знакомых, нигде ее нет. Мы очень переживаем, ведь сейчас зима, а с Оксаной годовалый ребёнок.

Супруг утверждает, что в день исчезновения жены они не ругались. К кому она могла пойти, он не знает. На следующий день родные написали заявление в полицию и разместили посты в соцсетях с просьбой помочь найти Оксану и ее сынишку.

Если вам что-либо известно о местонахождении Оксаны, позвоните по номеру: 8-908-192-10-49 (Анна).
Фото предоставила подруга пропавшей.
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