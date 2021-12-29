Молодая мама с годовалым сыном пропала в Ростовской области

Фото предоставила подруга пропавшей.

В Красном Сулине без вести пропала 35-летняя женщина с годовалым сыном. Оксану Захарову с ребенком последний раз видели 9 января в районе Казачем.Подруга пропавшей рассказала, что в день исчезновения она была в гостях у тети. Вечером супруг должен был забрать ее домой. Не дождавшись супруга, Оксана взяла ребенка и вызвала такси. Женщина-водитель отвезла молодую маму на улицу Челюскинцев. С тех пор Оксану никто не видел.- В этом районе у неё нет знакомых и родственников, - поделилась подруга пропавшей Анна. - Мы обзвонили всех ее знакомых, нигде ее нет. Мы очень переживаем, ведь сейчас зима, а с Оксаной годовалый ребёнок.Супруг утверждает, что в день исчезновения жены они не ругались. К кому она могла пойти, он не знает. На следующий день родные написали заявление в полицию и разместили посты в соцсетях с просьбой помочь найти Оксану и ее сынишку.Если вам что-либо известно о местонахождении Оксаны, позвоните по номеру: 8-908-192-10-49 (Анна).