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Пропавшая в Батайске 33-летняя женщина вышла на связь с родными

Пропавшая в Батайске 33-летняя женщина вышла на связь с родными
Пропавшая в Батайске 33-летняя женщина нашлась живой. Оксана Шурупова связалась с родными 9 ноября, сообщил DonDay.ru.

О местонахождении женщины ничего не было известно с 26 октября. По словам Екатерины Тропиной, мамы пропавшей, ее дочь позвонила с неизвестного номера и сообщила, что у нее все в порядке. Подробности разыскиваемая не рассказала, однако заявила, что находится в населенном пункте, недалеко от границы с Украиной.

- Мы пытаемся разобраться в подробностях ее исчезновения, однако главное, что она жива, - поделилась мама Оксаны Шуруповой. - Она пока не хочет, чтобы мы ее забирали. Ждем, когда снова выйдет на связь.

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