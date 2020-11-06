Пропавшая в Батайске 33-летняя женщина вышла на связь с родными

Пропавшая в Батайске 33-летняя женщина нашлась живой. Оксана Шурупова связалась с родными 9 ноября, сообщил DonDay.ru.О местонахождении женщины ничего не было известно с 26 октября. По словам Екатерины Тропиной, мамы пропавшей, ее дочь позвонила с неизвестного номера и сообщила, что у нее все в порядке. Подробности разыскиваемая не рассказала, однако заявила, что находится в населенном пункте, недалеко от границы с Украиной.- Мы пытаемся разобраться в подробностях ее исчезновения, однако главное, что она жива, - поделилась мама Оксаны Шуруповой. - Она пока не хочет, чтобы мы ее забирали. Ждем, когда снова выйдет на связь.