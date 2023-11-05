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Пропавшего в Ростовской области мужчину нашли спустя месяц

Пропавшего в Ростовской области мужчину нашли спустя месяц
Пропавшего 44-летнего жителя Батайска нашли живым спустя месяц. Последний раз Юрия Капустина видели 25 сентября.

Дончанин перестал появляться дома и отвечать на звонки. Обеспокоенные родственники обратились к правоохранителям и волонтерам. Десятки неравнодушных людей принимали участие в поисках.

К счастью, Юрия удалось отыскать. Об этом 3 ноября сообщили добровольцы в социальных сетях. Подробностей о том, где все это время находился батайчанин, пока нет.
Фото: Лиза Алерт
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