Пропавшего в Ростовской области мужчину нашли спустя месяц

Фото: Лиза Алерт

Пропавшего 44-летнего жителя Батайска нашли живым спустя месяц. Последний раз Юрия Капустина видели 25 сентября.Дончанин перестал появляться дома и отвечать на звонки. Обеспокоенные родственники обратились к правоохранителям и волонтерам. Десятки неравнодушных людей принимали участие в поисках.К счастью, Юрия удалось отыскать. Об этом 3 ноября сообщили добровольцы в социальных сетях. Подробностей о том, где все это время находился батайчанин, пока нет.