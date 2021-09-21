Пропавшая в Ростове уроженка Мурманска найдена живой
Пропавшая в донской столице уроженка Мурманска нашлась живой. О местонахождении 34-летней Елены Туронок не было информации более месяца.
Как ранее сообщалось, Елена последнее время жила в Ростове. 20 августа она вышла из дома, и с тех пор ее никто не видел. На поиски мурманчанки бросились сотрудники полиции, волонтеры и СМИ. Благодаря их активности женщину удалось найти живой., хоть и через месяц.
Обстоятельства исчезновения Елены, а также почему она не сообщила родным о своем долгом отсутствии, неизвестно.