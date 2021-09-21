Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Пропавшая в Ростове уроженка Мурманска найдена живой

Пропавшая в Ростове уроженка Мурманска найдена живой
Пропавшая в донской столице уроженка Мурманска нашлась живой. О местонахождении 34-летней Елены Туронок не было информации более месяца.

Как ранее сообщалось, Елена последнее время жила в Ростове. 20 августа она вышла из дома, и с тех пор ее никто не видел. На поиски мурманчанки бросились сотрудники полиции, волонтеры и СМИ. Благодаря их активности женщину удалось найти живой., хоть и через месяц.

Обстоятельства исчезновения Елены, а также почему она не сообщила родным о своем долгом отсутствии, неизвестно.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.