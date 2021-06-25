Пропавшая на Западном в Ростове пенсионерка найдена живой

Пропавшая в Западном микрорайоне Ростова пенсионерка найдена живой. О местонахождении Антонины Гришаниной не было информации около суток.Как ранее сообщалось, пенсионерка пропала 27 июня. Днем она вышла из дома на улице 2-й Краснодарской и пропала без вести. Когда она не вернулась домой, родственники забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились к поисковикам. На Антонину составили ориентировку.Поиски женщины длились больше суток. Днем 29 июня волонтеры сообщили, что пожилая ростовчанка найдена живой. Где целые сутки была пенсионерка, неизвестно.