Промысловый вылов шемаи разрешили в Ростовской области

В Ростовской области возобновляется промышленный вылов азово-черноморской шемаи. Соответствующий приказ № 170 от 25 марта был опубликован на сайте правовой информации 30 апреля.Решение о разрешении промысла шемаи является результатом многолетней работы по восстановлению популяции этой рыбы. Напомним, что в августе 2021 года появилась информация о возможном исключении вида из Красной книги Ростовской области, что произошло через два года после его исключения из федеральной Красной книги. Несколько лет шемая находилась под угрозой исчезновения.Исключение из региональной Красной книги состоялось лишь в 2024 году, однако промысловый лов оставался под запретом. Параллельно велась разработка изменений в правила рыболовства.Шемая, также известная рыбакам как шамайка или шамаечка, относится к семейству карповых. Ее основные места обитания – реки Дон и Кубань, а также бассейны Азовского, Черного и Каспийского морей. Средняя длина особи составляет около 35 сантиметров, а вес – порядка 270 граммов.Согласно приказу, проходная форма азово-черноморской шемаи бассейна реки Дон включена в перечень водных биоресурсов, разрешенных для промышленного рыболовства.